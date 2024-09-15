Yarışmanın finali için geri sayım başlarken, katılımcı modeller Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Sunthalia Hotels & Resorts’da kampa girdi. 17 Eylül’de gerçekleşecek büyük final için hazırlıklar sürerken, dört gün sürecek kamp boyunca modeller eğitim alarak performanslarını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye’nin en iyi modellerini seçmek için düzenlenen bu yarışma, moda ve güzellik dünyasından birçok önemli ismi bir araya getirecek. Jürinin vereceği karar ise şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. Yarışmacılar, final gecesinde podyumda hünerlerini sergileyerek Türkiye’nin yeni yüzü olmak için kıyasıya mücadele edecekler.

Final heyecanı sadece Antalya ile sınırlı kalmayacak, milyonlarca izleyici 20 Eylül Cuma akşamı saat 21:00’de Dream Türk TV’den canlı olarak yayınlanacak bu özel geceyi evlerinden takip edebilecek. Türkiye’nin moda dünyasına yeni yeteneklerin kazandırılacağı bu unutulmaz organizasyon, göz alıcı defileler ve moda dünyasına damga vuracak anlarla dolu olacak.