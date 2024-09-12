Kemal Sunal’ın efsanevi karakteri Şabaniye’ye benzetilen Bilgen, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Türkiye’nin en prestijli güzellik yarışmalarından biri olan Miss Turkey’de 20 yarışmacının kıyasıya yarıştığı gece, İdil Bilgen’in birinci olmasıyla sonuçlandı. Tıp fakültesinden mezun olan 1.80 metre boyundaki Bilgen, Miss World’de Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı. Yarışmanın kazananı olarak sahneye çıkan Bilgen, geceye damgasını vurdu ve sosyal medyada binlerce yorum aldı.

Şabaniye Benzerliği

İdil Bilgen’in fotoğrafları sosyal medyada hızla yayıldı ve kullanıcılar tarafından Kemal Sunal’ın unutulmaz karakteri Şabaniye’ye benzetildi. Bu benzetme, kısa sürede X platformunda trend oldu ve birçok kullanıcı “İkiz gibiler” şeklinde yorumlar yaptı. Özellikle Kemal Sunal’ın Şabaniye karakterinin kendine has tarzı, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Bilgen’in fiziği ve duruşuyla kıyaslandı.

Yarışmada birinci olmanın gururunu yaşadığını belirten İdil Bilgen, “Yarışmaya katılırken birinci olmayı çok istiyordum fakat olur mu olmaz mı bilmiyordum. Şansımı denemek istedim. Şu an ülkemi temsil edebilecek olmanın gururu beni çok heyecanlandırıyor” dedi. Jüri üyeleri arasında Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erbek gibi ünlü isimlerin yer aldığı gece, Bilgen’in zaferiyle son buldu.

İdil Bilgen’in Miss Turkey 2024’deki başarısı ve sosyal medyada yapılan Şabaniye benzetmeleri, yarışma sonrası en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Bilgen’in ülkemizi Miss World’de nasıl temsil edeceği ise merakla bekleniyor.