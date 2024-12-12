MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'a önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Kalın, beraberindeki heyetle birlikte Şam'da temaslarda bulundu. Ziyaret sırasında, Suriye halkı Kalın'ı coşkulu bir şekilde, tekbirlerle karşıladı.

Emevi Camii'nde namaz kıldı

Kalın'ın Şam'daki ilk durağı tarihi Emevi Camii oldu. Burada namaz kılan MİT Başkanı, Suriye'nin yeniden özgürlüğüne kavuşması yolunda önemli bir simge olan bu camide, Suriyelilerle bir araya geldi. Kalın’ın Emevi Camii’ndeki bu ziyaretinin, hem dini hem de siyasi açıdan büyük anlam taşıdığı ifade ediliyor.

İki kritik görüşme: Golani ve Beşir ile temas

MİT Başkanı, Suriye Milli Ordusu’nun önemli figürlerinden olan Golani ve Beşir ile görüşecek.

Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Emevi Camii'nden aktardı. Geçgel'in açıklamaları şöyle:

"Mit Başkanı İbrahim Kalın Şam'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. İbrahim kalın Emevi Camii'ne geldi. İbrahim kalın bu noktada Emevi Camii'nde namaz kıldı. Ardından avluda bulunan yoğun bir kalabalık İbrahim Kalın'ı karşıladı. MİT Başkanı İbrahim Kalın Emevi Camii'nde namaz kıldıktan sonra bu noktadan ayrıldı. Bir dizi ziyaretlerde bulanacak. Aynı zamanda muhaliflerin Suriye'yi tamamen kontrol altına almaları ve Esad'ın kaçmasının ardından da Emevi Camii'nde ilk cuma namazının hazırlıklarının da yapıldığını ifade edelim. Bir yandan ilk cuma namazı burada kılınacak tabi. Türkiye Şam Büyükelçiliği bütün faaliyetleri 2012'de askıya alınmıştı. Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılıp açılmayacağı ise bu ziyaretle ilgili önemli bir detay ortaya çıkarabilir. Ancak Hakan Fidan uygun şartlar oluştuğunda bununla ilgili görüşmelerin yapılacağını ifade etmişti. Gördüğünüz gibi Emevi Camii'nde yoğun bir şekilde ziyaretler gerçekleşiyor. Yine Kuzeyden Güneyden gelenlerin ilk uğrak noktası Emevi Camii oluyor. Oldukça önemli bir cami. Zira İslam tarihi açısından anadolu camilerinin birçoğunun esinlendiği bir camidir. Esad rejiminin ardından ilk cuma namazının kılınması için hazırlıkları devam ettiğini ifade edelim. Hali hazırda camide yoğun bir kalabalık var. Suriyeliler özgürlüğü Emevi Camii'nde ibadet ederek lokum ve çiçek dağıtarak kutluyor. Bir yandan da burada tekbir sesleri yükseliyor."