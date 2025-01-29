Türkiye'nin İstihbarat Teşkilatı MİT, PKK/YPG'nin sözde maliye yöneticisi Şiraz Ömer'i Suriye'de düzenlediği nokta operasyonu ile etkisiz hale getirdi.

MİT'ten nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde maliye yöneticisi olan Şiraz Ömer’i Suriye'de başarılı bir nokta operasyonu ile etkisiz hale getirdi. MİT’in uzun süren istihbari çalışmaları ve titiz takibi sonucunda teröristin yeri tespit edildi ve adım adım izlenen Ömer, son olarak Suriye’nin Rumeylan-Malikiye yolu üzerinde gerçekleştirilen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Şiraz Ömer kimdir?

Şiraz Ömer, 2012 yılında PKK/YPG terör örgütüne katıldı ve örgütün Suriye'deki yönetimi olan sözde Rojava Sekretaryası'nda görev aldı. Ömer, bir süre Irak’ın Kandil bölgesinde faaliyet gösterdikten sonra Suriye'ye geçti. Ayn El Arap, Haseke ve Malikiye bölgelerinde örgüt içinde sözde sorumlu seviyede görev aldı.

Ömer, PKK/YPG'nin kadın yapılanması olan PKK/YPJ’nin sözcülüğünü de üstlendi. Son olarak, örgütün maliye yapılanmasında yönetici olarak görev aldı.