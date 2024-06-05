İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesi Çevre Ahlakı Formu Direktörü Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Mizan Dünya Çevre Sözleşmesi kapsamında yerel toplulukların ve camilerin aktif katılımını sağlamak için çeşitli programlar ve eğitim oturumları düzenleneceğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, her yıl 5 Haziran'da kutlanan ve çevre sorunları hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlayan Dünya Çevre Günü kapsamında, Üsküdar Üniversitesi Çevre Ahlakı Formu Direktörü Prof. Dr. İbrahim Özdemir'in şubat ayında Kenya'da tanıtımı yapılan Mizan Dünya Çevre Sözleşmesi konusundaki değerlendirmeleri paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, Dünya Çevre Günü'nün, Birleşmiş Milletler'in (BM), çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalığı ve eylemi teşvik etmek, sürdürülebilir uygulamaları ve kalkınmayı yaygınlaştırmak için kullandığı bir araç olduğunu ve 143'ten fazla ülkenin katılımıyla küresel bir kamuoyu oluşturma platformu haline geldiğini belirtti.



- "Komiteler, Mizan'ın ilkelerinin uygulanmasını denetlemekle görevli"

Çevre yönetimine İslami bir yaklaşım getiren Mizan Dünya Çevre Sözleşmesi hakkında bilgi veren Özdemir, sözleşmede yer alan ilkelerinin toplumlara ve kurumlara yerleştirilmesi için "bir dizi stratejik adım atıldığını" kaydetti.

Söz konusu adımlardan bahseden Özdemir, "Hem yerel hem ulusal düzeyde yönlendirme komiteleri kuruldu. Bu komiteler, Mizan'ın ilkelerinin uygulanmasını denetlemekle görevli. Çevre yönetiminin, inanç temelli bir sorumluluk olarak önemini vurgulayarak yerel toplulukların katılımını sağlamak için sosyal yardım programları oluşturuldu.



Uzmanlıklarından ve kaynaklarından yararlanmak için önde gelen çevre Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile ortaklıklar kuruldu. Sürdürülebilir uygulamaların benimsenmesinde toplulukları desteklemek için kılavuzlar ve araç setleri de dahil olmak üzere kapsamlı eğitim kaynakları oluşturma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yerel toplulukların ve camilerin aktif katılımını sağlamak için "Yeşil Cami" sertifika programı, atölye çalışmaları, seminerler, çevre dostu kampanyalar, çeşitli programlar ve eğitim oturumları düzenlendiğini kaydeden Prof. Dr. Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu etkinliklerle camilere çevre ayak izlerini azaltmaları için gereken araçlar ve kılavuzlar sağlanarak, cemaatleri içinde sürdürülebilir uygulamalar teşvik edilecek. Toplum liderlerini ve üyelerini, çevre sorunları ve sürdürülebilir yaşam konusunda eğitmek için düzenli çalıştaylar ve seminerler düzenlenecek. Atıkları azaltmaya, suyu korumaya ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmeye odaklanan kampanyalar, taban düzeyinde başlatılacak. Toplum liderleri ve imamlara çevre dostu uygulamaları savunmaları ve uygulamaları için bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla özel eğitimler verilecek."

Üsküdar Üniversitesi Çevre Ahlakı Formu olarak bu konudaki projelerini, Milli Eğitim Bakanlığına sunduklarını aktaran Özdemir, ilerleyen süreçte Diyanet İşleri Başkanlığıyla iş birliği yapılarak müftü, imam, hatip, müezzin gibi dini liderlerin eğitiminin sağlanacağını bildirdi.



- "Mizan girişiminde gençler için tasarlanmış özel programlar yer alıyor"

Mizan'ın gençlik konseyi ve zirvesi gibi girişimlerine de değinen Prof. Dr. İbrahim Özdemir, “Bu konuda halen Avrupa İklim Vakfı ve Üsküdar Üniversitesi olarak ortak bir proje sürdürüyoruz. Sosyal medya mecralarında toplumu ve özellikle de gençleri bilgilendiriyoruz. Çevreyle ilgili sorunlar, hepimizi ilgilendiren sorunlar. Ancak iş birliği yaparak bir çözüm bulabiliriz." yorumunu yaptı.

Mizan girişiminde gençlerin çok önemli bir yer tuttuğunu, onların enerjisinden ve yenilikçi fikirlerinden yararlanmak üzere tasarlanmış özel programlar bulunduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Mizan Gençlik Konseyi, çeşitli topluluklardan genç çevre aktivistleri ve liderlerinden oluşuyor. Gençlerin endişelerini dile getirmeleri, çözüm önerileri sunmaları ve çevresel karar alma süreçlerine aktif olarak katılmaları için bir platform sağlıyor. Bu konudaki önemli toplantılardan birisi, ağustos ayında New York'ta yapılacak.



Gençlik Çevre Zirvesi çevresel zorlukları tartışmak, başarı öykülerini paylaşmak ve toplumları için uygulanabilir planlar geliştirmek üzere bölgenin dört bir yanından gençleri bir araya getiren yıllık bir zirve olacak. Gençlik liderliğindeki projelerle, Mizan'ın ilkeleriyle uyumlu, yaratıcılığı ve sürdürülebilirlik çabalarına uygulamalı katılımı teşvik eden, gençlerin liderliğindeki çevre projeleri için fon ve destek sağlanıyor."