Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Arda Güler'i merkeze kaydırarak sağ kanatta İrfan Can Kahveci veya Kerem Aktürkoğlu'na görev vermeyi planlıyor. Türkiye, 2 Temmuz'da Avusturya ile karşılaşacak.

EURO 2024'te son 16'ya adını yazdıran Türkiye, 2 Temmuz'da Avusturya ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sarı kart cezalıları Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin'in yokluğunda kadroda önemli değişiklikler yapmayı planlıyor.

Arda Güler Merkeze Kaydırılacak

Montella, yetenekli oyuncu Arda Güler'i daha etkin bir pozisyona getirmek amacıyla merkezde kullanmayı düşünüyor. Sağ kanatta ise İrfan Can Kahveci veya Kerem Aktürkoğlu'na görev verilecek. Bu değişiklikle, Arda Güler'in oyunun merkezi noktalarında daha fazla sorumluluk alması ve takımın hücum gücünü artırması hedefleniyor.

Savunmada Değişiklikler

Samet Akaydin'in yokluğunda savunmada cezası bitecek olan Abdülkerim Bardakcı'nın 11'de yer alması bekleniyor. Montella, bu değişikliklerle takımın savunma ve hücum dengesini korumayı amaçlıyor.