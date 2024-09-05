A Milli Futbol Takımı, Galler ile oynayacağı kritik karşılaşmaya hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Vincenzo Montella, her fırsatta oyuncularıyla toplantılar yaparak maça güçlü bir başlangıç yapmaları gerektiğini vurguluyor. Milliyet’in haberine göre Montella, takımına güven aşılayarak, Galler ile tarihimizde oynadığımız 9 maçtan sadece 3 galibiyet çıkardığımızı hatırlattı ve özellikle deplasmanda hiç galibiyet alınamamış olmasının altını çizdi.

İtalyan teknik adam, oyuncularına yaptığı konuşmada, "Siz de biliyorsunuz ki milli maçlar, lig maçlarından çok farklı duygularla oynanıyor. Rakibimizle 9 kez karşılaşmışız, ancak sadece 3 galibiyet almışız. Özellikle deplasmanda hiç galibiyetimizin olmaması bizim için önemli bir detay. Bu durumu bozmak tamamen bizim elimizde. Hepinize güveniyorum. Çıkıp bu maçı kazanarak ilk zaferimizi elde edeceğiz" şeklinde konuştu.

Montella, takımını psikolojik olarak maça hazırlarken, ilk 11’ini de belirlediğini ifade etti. "Her zaman en hazır olan oyuncular sahada olacak. Bu mücadelede de aynı şekilde karar verdik. Pazartesi gününden itibaren çalışmalarımızı sürdürdük ve hepinizin bu maçın öneminin farkında olduğunuzu biliyorum. Her takımın ilk hedefi, grup maçlarına moralli başlamak için ilk maçı kazanmaktır. Bizim için de öyle olması lazım. Takımımızın gücünün farkında olmalıyız. Kim en hazırsa o sahaya çıkacak ve antrenmanlarda ne çalıştıysak bunu sahaya yansıtacak. Benim sizden tek isteğim bu" ifadelerini kullandı.