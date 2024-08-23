İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, fotoğrafçılığa ilgi duyan kadınlar için Mor Kadraj Temel Fotoğrafçılık Eğitimi düzenliyor. Başvurular 6 Eylül'e kadar devam edecek.

Fotoğraf meraklılarına özel eğitim

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik eğitimlerine bir yenisini daha ekliyor. Tuğçe Soytürk’ün eğitmenliğinde gerçekleştirilecek olan Mor Kadraj Temel Fotoğrafçılık Eğitimi, fotoğrafçılığa meraklı kadınlar için özel olarak tasarlandı. Eğitimler, 12 hafta boyunca her pazartesi günü 14.00-16.00 saatleri arasında, Örnekköy’deki İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Yerleşkesi’nde yapılacak. Kontenjanla sınırlı bu eğitime katılmak isteyenler, 6 Eylül’e kadar başvuru yapabilir. Detaylı bilgi ve başvuru için 232 293 33 72 numaralı telefon aranabilir.