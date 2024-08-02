Karaburun’un Mordoğan Ayıbalığı Mevkii’ndeki kaçak iskele sorununda yeni gelişmeler yaşandı. Bir yıl süren karşılıklı yazışmalar ve yasal süreçler sonucunda, bu sabah İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ForYou 35 işletmesine giderek kaçak iskelenin söküm işlemlerine başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta, itfaiye, yapı kontrol, fen işleri yıkım şubesi ve çevre şehircilik il müdürlüğü ekipleri, kaçak iskelenin yıkımı için 22 Temmuz 2024 tarihinde Mordoğan Ayıbalığı Mevkii’ne gittiğinde ForYou 35 işletmesinin "özel mülk" iddiası ve direnç göstermesi nedeniyle alana giremedi. İşletme karadan gelen ekiplerin iskelenin bulunduğu bölgeye ulaşmasını engellemiş, denizden ulaşmak isteyen yıkım ekibini de karaya çıkarmamıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, Mordoğan Ayıbalığı’nda Akdeniz foklarının yaşam ve üreme alanına izinsiz olarak kurulan demir iskelenin yıkım sürecinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Belediyenin açıklamasında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/c maddesi ve 775 sayılı kanunun 18. maddesi uyarınca yıkım işlemlerinin işletme tarafından engellendiği vurgulandı. Kamu personeline yönelik tehdit ve fiziki müdahale nedeniyle yasal girişimlerin başlatılacağı da ifade edildi.

İskelenin sökümü başladı

Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ikinci kez Mordoğan Ayıbalığı’na geldiğinde bu kez herhangi bir dirençle karşılaşmadı. Karaburun yerel fok komitesi ve SAD-AFAG’dan gözlemcilerin eşliğinde, işletme tarafından kaçak iskelenin söküm işlemlerine başlandı. Büyükşehir zabıta, yapı kontrol, fen işleri yıkım şubesi elemanları, jandarma ve sahil güvenlik botu da alanda hazır bulundu.

Bir yıldan bu yana devam eden yasal süreçler ve kurumlar arası yetki tartışmaları nedeniyle yıkım işlemi turizm sezonuna denk geldi. İlk yıkım girişiminde yaşanan olayların ardından işletme, kaçak iskelenin söküm işlemini üstlendi.

Akdeniz foklarının üreme ve yaşama alanında

Karaburun Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) sınırları içinde yer alan Mordoğan Ayıbalığı, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tehlike altında olan Akdeniz foklarının ülkemizdeki nadir yavrulama ve yaşam alanları arasında bulunuyor.

Sualtı Araştırmaları Derneği-Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) ve Karaburun Yerel Fok Komitesi tarafından yapılan ortak açıklamada, Akdeniz foklarının yaşam alanlarının korunmasının ulusal ve uluslararası mevzuatlarla taahhüt altına alındığı belirtildi.

Akdeniz fokları, iki yılda bir mağaralarda yavru doğuruyor ve mağara dışında yüzmeyi öğretiyor. Bu nedenle, mağara önü, üstü ve çevre alanının korunması büyük önem taşıyor.

Bir yıl sonra harekete geçilebildi

Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) sınırlarında bulunan ForYou 35 işletmesinin yaptığı kaçak iskele hakkında İzmir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, iskelenin ruhsatsız olduğunu ilgili yerel birimlere iletmesine rağmen 2023 Haziran başından bugüne Karaburun Belediyesi yıkımı gerçekleştirmemişti.

İskele inşa edildiği tarihte ortak bir basın açıklaması gerçekleştiren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi; kaçak yapılaşma ile Akdeniz foklarının yaşama alanlarında “geri dönülmesi mümkün olmayan sonuçlara” yol açılacağını belirmişti.

Bir yıl önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü başta olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karaburun Belediyesine çağrıda bulunan meslek odaları kaçak iskelenin kıyı mevzuatına aykırı olduğunu vurgulamıştı.