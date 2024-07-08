MOSTAR (AA) - Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) "Mavilik İçinde Dünya" resim sergisi düzenleniyor.

YEE kültür merkezi olarak hizmet veren tarihi Karagöz Bey Medresesi'nde açılan resim sergisinde, Türk ressam Reşit İsmet'in akrilik tekniğiyle tuvale işlediği 44 eser yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında açılan sergide konuşan İsmet, YEE'de misafir olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Eserlerinde deniz, kayık ve müzisyenler gibi farklı konuları işlediğini aktaran İsmet, sergide semazenlerin yer aldığı tablonun kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti.

"Mavilik İçinde Dünya" sergisinin açılışına yerel yetkililerin yanı sıra birçok sanatsever de katıldı.

Müzik dinletisinin de gerçekleştirildiği sergi, 8 Ağustos'a kadar açık olacak.