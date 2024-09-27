Benzine gelen 1,20 TL'lik zammın ardından bugün motorin fiyatlarına da 90 kuruşluk zam yapıldı. Bu zam, Türkiye genelindeki büyük şehirlerde pompa fiyatlarına yansıdı. İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatlarını öğrenmek için haberimizin detaylarına göz atın!

İzmir güncel akaryakıt fiyatları (27 Eylül 2024)

İzmir : Benzin : 43,52 TL Motorin : 43,56 TL LPG : 24,94 TL



Zam sonrası değişimler

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da 41,75 TL’den 42,65 TL’ye yükseldi. Bu artışın yanı sıra, benzin fiyatlarında da yükseliş dikkat çekiyor. Döviz kurlarındaki oynaklık ve uluslararası petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, döviz kurunun ve petrol fiyatlarının seyrine bağlı olarak önümüzdeki günlerde yeni zamların gelebileceğini belirtiyor.

Aylık ve yıllık performans

Son bir ay içinde petrol fiyatları ve döviz kuru dalgalanmalarından dolayı benzin ve motorin fiyatlarında %4’ün üzerinde artış yaşandı. Yılbaşından bu yana ise akaryakıt fiyatları %20'ye yakın oranda yükseldi.

Akaryakıt fiyatlarını etkileyen faktörler

Döviz kurları ve ham petrol fiyatları, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Ayrıca, rafineri maliyetleri ve vergi oranları da fiyat değişimlerinde belirleyici rol oynuyor. Özellikle küresel jeopolitik riskler ve ekonomik gelişmeler, petrol fiyatlarındaki dalgalanmayı tetikliyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, özellikle büyük şehirlerde araç sahiplerini etkilemeye devam ediyor. Yüksek maliyetler, hem bireysel kullanıcılar hem de nakliye ve taşımacılık sektörü için büyük önem taşıyor. Akaryakıt fiyatlarını yakından takip edenler, ilerleyen günlerde yeni zamların gelme ihtimaline karşı hazırlıklı olmalı.