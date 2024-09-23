Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Sofyan Amrabat, takımın Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynayacağı karşılaşmada ilk kez 11'de sahaya çıkacak. Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında sonradan oyuna giren Amrabat, bu kez Jose Mourinho'nun tercihleriyle sahada başlangıçtan itibaren yer alacak.

Fanatik'te yer alan habere göre, Mourinho, Amrabat’ı orta sahada önemli bir rol üstlenmesi için hazırlıyor ve onu takımın "joker" oyuncusu olarak görmeye başladı. 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 2 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi, toplamda 54 dakika sahada kaldı.

Avrupa Ligi'ndeki bu karşılaşma, Amrabat için Fenerbahçe'deki ilk 11 deneyimi olacak ve Mourinho'nun ona güveni dikkat çekiyor.