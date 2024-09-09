Fenerbahçe'de geleceği belli olmayan Serdar Aziz'in yeni adresi netleşmeye başlıyor. Sarı lacivertlilerin Avusturya'daki kampında teknik direktör Jose Mourinho tarafından bileti kesilen Serdar Aziz'e Eyüpspor kanca attı. Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan'ın bu transferle bizzat ilgilendiği ifade edildi. Taraflar anlaşma sağlarsa Eyüpspor, Fenerbahçe'ye bonservis ücreti vermeyecek. Sarı lacivertli formayla 135 maça çıkan Milli futbolcu bu maçlarda 11 kez fileleri havalandırırken 5 gol pası verdi. 33 yaşındaki stoper Fenerbahçe ile geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

Editör: Hakan Baş