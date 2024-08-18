Trendyol Süper Lig’in 2’nci haftasında Göztepe kendi evinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho basın toplantısında konuştu. Jose Mourinho, “Buradaki tutku ve futbola duyulan aşk benim futbola olan aşkımla örtüşüyor ama bazı şeyler benim kontrol dışında gerçekleşiyor. Buraya gelen benim. Bu yüzden benim buna adapte olmam gerekiyor. Bulgar teknik direktör takımını şampiyon yapamadı ancak üst lige çıkardı. Oyun stiline saygı duyuyorum ve kendi stilime de saygı duyulmasını istiyorum. Kendisiyle iyi bir ilişkim var” dedi.

“Sakatlık numarası yapmamız gerekiyor demek ki”

Mourinho, “Lugano’ya karşı da bu oldu. Futbolda hiçbir şey tesadüf değil. Bu duruma şanssızlık diyebilirim. Bu üçüncü kere tekrarlanıyor. Bunun bariz bir şekilde sebebi var. İlki maçı öldürmememiz yani bitirmememiz. Maçın ilk yarısında 3’üncğ golü atacak fırsatı bulduk. İlk golü yedikten sonra da birçok fırsat bulduk. Ama değerlendiremedik. Bir başka sorun da akıllıca davranmıyoruz. Rakiplerimin bize yaptıklarını yapmamız gerekiyor. Yerde yatmamız, sakatlık numarası yapmamız gerekiyor demek ki. Böylelikle biz de adapte olmuş oluruz. Ben sihirbaz değilim ama tecrübeliyim. Devre arasında da konuşmalar oldu. İkinci yarıda inanılmaz destek vardı. Buna antifutbol diyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“Ne olduğunu bilmiyorum”

Maç içerisinde yaşanan olaylar ilgili Mourinho, “Ne olduğunu bilmiyorum. Görmedim. Büyük bir kalabalık vardı. Ben o sırada oyuncuların konsantrasyonunu sağlamak için maça odaklanmıştım” şeklinde konuştu.

“En etkili silahının bu olduğunu biliyorduk ancak savunamadık”

Göztepe taraftarı hakkında da konuşan Mourinho, “Ev sahibi taraftarlar her zaman maça etki ederler. Latin ülkelerinde de böyledir. Bugün de böyle oldu. Eğer siz maçı bitirmeyi bilirseniz taraftarı da etkisiz hale getirirsin. Ancak bir gol yersen hele ki duran toptan yersen rakibe hayat vermiş olursunuz. Duran topu çalışmıştık. Rakibimizin en etkili silahının bu olduğunu biliyorduk ancak savunamadık ve golü yedik” şeklinde konuştu.

“Hakem iyiydi”

Maçın hakemi Kadir Sağlam hakkında Mourinho, “Size sevindirici bir şey daha söyleyeyim. Bugünkü hakemi de tebrik ederim. Hakem iyiydi” dedi.