Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımdan ayrılmak istemeyen Ryan Kent'e kariyerini düşünmesi gerektiğini söyleyerek tavsiyelerde bulundu. Kent, geçen sezon Lazio'yu geri çevirmiş ve bu sezon Mourinho'nun verdiği şanslara rağmen beklenen performansı sergileyememişti. Bu sebeple kadro planlamasında düşünülmediği kendisine iletilerek, başka bir takım bulması istendi.

"Kadroda seni düşünmüyorum"

Mourinho, Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Kent'e "Kadroda seni düşünmüyorum. Gençsin, git oyna, kariyerini düşünmüyor musun?" şeklinde bir uyarıda bulundu. Ancak Ryan Kent, bu konuşmalara rağmen takımdan ayrılmak istemediğini ve gelen teklifleri reddettiğini belirtti.

27 yaşındaki futbolcu, yıllık 2 milyon Euro kazandığı Fenerbahçe'den alacaklarının tamamını alıp bedelsiz olarak ayrılmak istiyor. Kent, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 19 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.