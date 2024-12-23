Mozambik'te Chido Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 94'e yükseldi.

Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsü’nden (INGD) yapılan açıklamada, Chido Kasırgası'nın 15 Aralık'tan itibaren ülkenin Hint Okyanusu sahillerini vurduğu belirtildi.

Kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 94'e yükseldiği ve 768 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, 52 sağlık ocağı, 89 kamu binası ve 250 okulun hasar gördüğü, 140 bin hanenin de kısmen veya tamamen yıkıldığı kaydedildi.