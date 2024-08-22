Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Salgın ve Pandemi Hazırlığı ve Önleme Direktörü Maria Van Kerkhove, Mpox (M çiçeği) virüsünün bulaşma şeklinin Kovid-19'dan farklı olduğunu vurgulayarak, her iki hastalığın yayılım süreçlerinin de birbirinden ayrıldığını belirtti. Kerkhove, Mpox virüsünün, Kovid-19 gibi hava yoluyla değil, temas yoluyla bulaştığını ve bu nedenle iki hastalık arasında aynı düzeyde bir yayılımın söz konusu olmadığını ifade etti.

Mpox temas yoluyla bulaşıyor

DSÖ'nün sosyal medya platformlarında düzenlenen programda konuşan Kerkhove, Mpox virüsünün yayılma riskinin enfekte biriyle temas halinde ortaya çıktığını, ancak bu durumun herkesin virüse yakalanacağı anlamına gelmediğini belirtti. "Mpox virüsü Kovid-19 gibi hava yoluyla yayılmıyor. Dolayısıyla, Kovid-19'da yaşanan durumun aynısını Mpox ile yaşamıyoruz" dedi.

Kerkhove, doğru bilgi ve uygulamalarla Mpox virüsünün yayılımının kontrol altına alınabileceğini ve bu konuda farkındalığın arttırılması gerektiğini dile getirdi. DSÖ'nün, Mpox virüsünü uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan ettiğini hatırlatan Kerkhove, virüsün yayıldığı ülkelerin desteklenmesi için küresel çapta işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Afrika'da Mpox vakaları endişe verici boyutta

DSÖ'nün Afrika Bölgesi'ndeki akut olaylar yönetimi ekip lideri Otim Patrick Ramadan, Mpox virüsünün Afrika kıtasında ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini söyledi. "Afrika'da şu anda 13 ülkede aktif olarak Mpox vakaları görülüyor. Bu ülkelerde çok çeşitli grupların etkilendiğini gözlemliyoruz, özellikle çocuklar ve yetişkinler arasında vakaların yaygınlaştığını görüyoruz," diyen Ramadan, salgının Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkelerde yaygın olduğunu ve komşu Burundi'deki vakaların yüzde 30'unun 18 yaş altındaki çocuklarda görüldüğünü belirtti.

Aşılama stratejileri nasıl?

Mpox virüsüne karşı aşılama çalışmalarının önemine dikkat çeken Ramadan, Afrika'da yeterli aşıya erişim sağlanamadığını belirtti. DSÖ'nün Mpox'a karşı şu anda MVA-BN ve LC16 aşılarının kullanımını tavsiye ettiğini hatırlatan Ramadan, "Yüksek bulaşma riski taşıyan kişilerin hedefli aşılanması büyük önem taşıyor" dedi.