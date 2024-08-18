Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, İzmir, Aydın ve Bolu'daki yangın söndürme toplam 16 helikopter ile müdahaleye devam ettiğini bildirdi. Yapılan paylaşımda, "6 helikopter ile İzmir'in Menderes ilçesinde, 2 helikopter ile İzmir'in Karşıyaka ilçesinin Yamanlar mevkisinde, 2 helikopter ile İzmir'in Urla ilçesinde, 3 helikopter ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, 3 helikopter ile Bolu'nun Göynük ilçesinde mücadelemiz devam ediyor" ifadeleri

Kaynak: DHA