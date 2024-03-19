MSB'den Acı Haber: 1 Asker Şehit Oldu, 4 Asker Yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaşanan trajik olayı duyurdu. Bir asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı.

Operasyon Detayları

MSB tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği sızma ve saldırı girişimi sonucunda bir askerin şehit olduğu, 4 askerin ise yaralandığı belirtildi. Ayrıca, ilk temasta 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Olayın Ardından Aldığımız İlk Bilgiler

Olay yerinden gelen ilk raporlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hızlı bir şekilde müdahale ettiğini ve saldırıyı püskürttüğünü gösteriyor. Yaralı askerler derhal hastanelere sevk edildi ve tedavi altına alındı.

akanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."