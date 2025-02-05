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"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bugün, arama tarama faaliyetleri esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit olmuştur."

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in silah arkadaşlarıyla birlikte kahramanca mücadele ettiği, operasyon sırasında hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında, güvenlik güçlerimizin BTÖ mensuplarıyla girdiği çatışmada, Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı , Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

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