Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

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Bugün yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında, güvenlik güçlerimizin BTÖ mensuplarıyla girdiği çatışmada, Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit düştü.

Bakanlık’tan açıklama geldi 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in silah arkadaşlarıyla birlikte kahramanca mücadele ettiği, operasyon sırasında hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bugün, arama tarama faaliyetleri esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit olmuştur."

Msb Acı Haberi Duyurdu1 Binbaşı Şehit Oldu

Kaynak: İHA