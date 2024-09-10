Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye ve Irak’taki terör hedeflerine yönelik başarılı operasyonlarını duyurdu. MSB, yapılan operasyonlar sonucunda önemli miktarda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Suriye’de PKK/YPG'ye ağır darbe
Bakanlığın açıklamasına göre, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: HABER MERKEZİ