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Bakanlığın açıklamasına göre, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı ( MSB ), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye ve Irak’taki terör hedeflerine yönelik başarılı operasyon larını duyurdu. MSB, yapılan operasyonlar sonucunda önemli miktarda terörist in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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