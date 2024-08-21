Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere belirli bölgelerdeki helikopterlerin görevde olduğunu belirtti.

7 helikopter görevde

MSB’nin açıklamasına göre, “Afyon, İzmir ve Ankara’da çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 helikopter ile Afyon’un Sandıklı ilçesinde, 2 helikopter ile İzmir’in Menderes ilçesinde, 2 helikopter ile Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde olmak üzere toplam 7 helikopter görevlendirildi” denildi.