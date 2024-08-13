MSCI, dün sonuçlanan gözden geçirmesiyle Türkiye Endeksi'nde önemli değişiklikler açıkladı. Anadolu Efes, Global Standard Endeksi’ne dahil edilirken, Small Cap Endeksi'nde de bazı değişiklikler yapıldı.

Anadolu Efes Global endekse alındı

MSCI'nın güncellenmiş raporuna göre, Anadolu Efes Biracılık, MSCI Global Standard Endeksleri içinde yer alacak. Bu değişiklikle birlikte, Anadolu Efes'in MSCI Global Small Cap Endeksi'nden çıkarılacağı bildirildi. Bu durum, şirketin küresel piyasalardaki görünürlüğünü artırabilir.

MSCI Global Small Cap Endeksi'nde değişiklikler

MSCI Global Small Cap Endeksi'nde Türkiye Endeksi'ne 4 yeni hisse eklenirken, 5 hisse endeksten çıkarılacak. Endeksten çıkan hisseler arasında Beşiktaş Futbol, Katılımevim Tasarruf, Kimteks Poliüretan ve Odaş Elektrik bulunuyor. Bu hisselerin yerini ise Anadolu Hayat Emeklilik, Borusan Birleşik Boru, Milpa Ticaret ve Reysaş GYO alacak.

MSCI Micro Cap Endeksi'nde değişiklik yok

MSCI Micro Cap Endeksleri içinde Türkiye Endeksi'ne ilişkin herhangi bir ekleme veya çıkarma yapılmadığı belirtiliyor. Bu endekste herhangi bir değişiklik gerçekleşmeyecek.