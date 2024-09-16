Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB), Responsible Jewellery Council (RJC) üyeliği ile sürdürülebilirlik adına önemli bir adım attı ve sektörde farkındalık yaratacak ilk sürdürülebilirlik raporunu açıkladı.

Sürdürülebilirlikte küresel adım

Mücevher İhracatçıları Birliği, küresel çapta sorumlu üretimi destekleyen Responsible Jewellery Council (RJC) üyeliğiyle, çevre dostu ve sosyal açıdan sorumlu üretim süreçlerine verdiği önemi pekiştirdi. Birliğin yayımladığı "Mücevher Sektöründe Sürdürülebilirlik Eylem Planı Raporu", sektörün çevresel ve sosyal sorumluluklarını artırmayı hedefliyor.

MİB Başkanı Burak Yakın, "Artık tüketiciler, sadece estetik ve kaliteyi değil, aynı zamanda ürünün çevresel ve sosyal etkilerini de göz önünde bulunduruyor. Bu nedenle tüm mücevher firmalarını RJC üyeliği ile küresel sürdürülebilirlik kurallarına uymaya davet ediyoruz" dedi.

İhracat rakamlarında yükseliş

Mücevher ihracatında kaydedilen başarıya da değinilen raporda, 2024’ün ilk aylarından bu yana ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre %15 artışla 4 milyar 921 milyon dolara ulaştığı açıklandı. Bitmiş takı ihracatındaki %44’lük artışın, özellikle külçe altın ihracatındaki 300 milyon dolarlık düşüşe rağmen bu büyümeyi sağladığı vurgulandı. Bitmiş takı ihracatı 3 milyar 780 milyon dolara ulaşarak önemli bir yükseliş kaydetti.

Sürdürülebilirlik farkındalığı artıyor

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, küresel ticaretin zorlaştığı bir dönemde ihracatta sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaştırılmasının önemine değindi. Yakın, “2053 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyoruz. Üretimde çevre dostu teknolojiler kullanarak, kaynakları sorumlu bir şekilde yönetmeyi ve çalışanlarımızın haklarını iyileştirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

TİM Başkanı Gültepe’den övgü

Lansmanda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ihracat sektörlerinin Türkiye ekonomisine katkılarını vurgularken, mücevher sektörünün sürdürülebilirlik adımlarını önemli bulduklarını belirtti. "Dünyayı tüketmeden, dünya için üretmek en büyük hedefimiz" diyen Gültepe, mücevher sektörünün bu doğrultuda yeni bir ivme kazanacağına inandığını söyledi.

Sektörün geleceği sürdürülebilirlikte

MİB’nin, estetik ve katma değeri yüksek ürünler üretmenin yanı sıra, çevresel ve sosyal sorumluluklarını da ön plana çıkardığı rapor, sektörün geleceğinde sürdürülebilirlik bilincini artırmayı hedefliyor. Sorumlu üretim ve şeffaf tedarik zinciri süreçlerinin önemini vurgulayan bu adım, mücevher sektöründe küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik önemli bir hamle olarak görülüyor.