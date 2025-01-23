Hafta içi her gün yayınlanan ve izleyicilerin büyük ilgiyle takip ettiği Müge Anlı İle Tatlı Sert programının düzenli yorumcularından Avukat Rahmi Özkan, son zamanlarda ekranda görünmemesiyle izleyicilerin dikkatini çekti. Programda sürekli yer alan Özkan’ın bir süredir ekranlarda yer almaması, seyircilerde merak ve endişe yarattı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert programı, uzun yıllardır Türk televizyonunun en popüler yapımlarından biri olarak izleyiciyle buluşuyor. Bu nedenle, programda sık sık görülen ve programın düzenli yorumcularından biri olan Rahmi Özkan’ın bir süredir ekranlarda yer almaması, doğal olarak izleyicilerin kafasında soru işaretleri oluşturdu. Programın fanları, Özkan’ın neden görünmediğini sosyal medya platformlarında sorgulamaya başladı.

Rahmi Özkan’ın sağlık durumu nedir?

Canlı yayın sırasında izleyicilerin bu sorusuna yanıt veren Müge Anlı, Rahmi Özkan’ın programda olmamasının ardındaki nedeni açıkladı. Anlı, Rahmi Özkan’ın sağlık durumuyla ilgili bilgi vererek, Özkan’ın yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Anlı, bu açıklamayı yaparken, Özkan’ın sağlık durumu hakkında endişe edilmemesi gerektiğini belirterek, Özkan’ın hastane odasında dinlendiğini ancak programı takip etmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

"İyi olacağım, endişelenmeyin"

Müge Anlı, Rahmi Özkan’ın hastaneye kaldırılmasının ardından hastanede dinlendiğini ancak herhangi bir ciddi sağlık sorunuyla karşı karşıya olmadığına dikkat çekti. Anlı, Özkan’ın sağlık durumunun şu an iyi olduğunu ve programın ilerleyen bölümlerinde de yorumlarına devam edeceğini ifade etti. Özkan, hastanede olmasına rağmen hastane odasında programı takip etmeyi sürdürdü ve izleyicilerine "İyi olacağım, endişelenmeyin" mesajını gönderdi.