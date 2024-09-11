Muğla, 11 Eylül Çarşamba günü kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlarla karşılaşacak. Günün ilk saatlerinde sıcaklık 25°C olarak hissedilecek ve yüksek nem oranı (yüzde 88) hava koşullarını daha bunaltıcı hale getirecek. Rüzgar hızı ise 41 km/saate kadar ulaşarak, yağmurun etkisini daha da artıracak.

Öğleden Sonra (15.00 - 18.00): Yağışlar devam ederken sıcaklık 23°C’ye düşecek ve nem oranı yüzde 82 seviyesine gerileyecek. Ancak rüzgar hızında hafif bir azalma gözlemleniyor; ortalama 9 km/sa ve maksimum 33 km/sa rüzgar hızı bekleniyor.

Akşam Saatleri (18.00 - 21.00): Yağış yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakacak. Sıcaklık 22°C, nem oranı ise yüzde 96 olacak. Rüzgar hızının düşmesiyle (maksimum 23 km/sa) akşam serin bir şekilde geçecek.

Gece (21.00 - 24.00): Havanın daha da sakinleşmesiyle birlikte parçalı bulutlar hakim olacak ve sıcaklık 21°C’ye inecek. Nem oranı yüzde 93 seviyelerinde seyrederken rüzgar hızı oldukça azalacak (maksimum 13 km/sa).