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Bu tarihlerde belirtilen mahallelerde elektrik kesintisi olacağı için vatandaşların hazırlıklı olmaları öneriliyor.

MİLAS / MUĞLA Planlandı 16 Nisan 2025 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları 11:00 - 15:00

BODRUM / MUĞLA Planlandı 16 Nisan 2025 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları 09:00 - 12:00

FETHİYE / MUĞLA Planlandı 16 Nisan 2025 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları 10:00 - 11:00

FETHİYE / MUĞLA Planlandı 16 Nisan 2025 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları 13:00 - 15:00

FETHİYE / MUĞLA Planlandı 16 Nisan 2025 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları 10:00 - 17:00

DALAMAN / MUĞLA Planlandı 16 Nisan 2025 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları 10:00 - 17:00

Edremit’te sokak hayvanları için modern bakım merkezi açılıyor

Edremit’te sokak hayvanları için modern bakım merkezi açılıyor

Aydem (ADM) Elektrik, Muğla'nın Fethiye, Milas, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde elektrik kesintisi olacağını duyurdu. 16 Nisan 2025 tarihinde başlayacak elektrik kesintilerinin detayları şu şekilde:

Muğla'nın Fethiye, Dalaman, Bodrum ve Milas ilçelerinde 16 Nisan 2025 tarihinde elektrik kesintisi olacak. Kesintiler ve mahalleler hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

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