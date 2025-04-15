Muğla'nın Fethiye, Dalaman, Bodrum ve Milas ilçelerinde 16 Nisan 2025 tarihinde elektrik kesintisi olacak. Kesintiler ve mahalleler hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Aydem (ADM) Elektrik, Muğla'nın Fethiye, Milas, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde elektrik kesintisi olacağını duyurdu. 16 Nisan 2025 tarihinde başlayacak elektrik kesintilerinin detayları şu şekilde:
DALAMAN / MUĞLA
Planlandı
16 Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
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Elcik Mh. (Gökseki Sk.)
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Bozbel Mh.
FETHİYE / MUĞLA
Planlandı
16 Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
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Nif Mh. (Molla Sk., Cevizli Kırkpınar Sk., Hürmüz Sk., Lökeşe Sk., Yakasöğüt Sk., Arık 1. Sk., Öncüler Sk., Koca Ali Sk., Karafilli Yaylası Sk., Günerler Sk., Golak Sk., Başarık Sk., Kirazlı Sk., Hürriyet Sk., Sazak 2. Sk., Sazak 1. Sk., Ali Keskin Sk., Mezarlık İçi Yolu, Atatürk Cd., Cebeci Sk., Çameli Fethiye Yolu)
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Söğütlü Mh. (Sandık Sokak)
FETHİYE / MUĞLA
Planlandı
16 Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 15:00
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Babataşı Mh. (808. Sk., 800. Sk., Kameraman Ali Uğur Cd., Muammer Aksoy Blv., Cahit Gündüz Cd., 811/1. Sk., 811. Sk.)
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Tuzla Mh. (546. Sk., 544. Sk., 543. Sk., Sadi Pekin Cd., 538. Sk., 534. Sk., 533. Sk., 532. Sk., 525. Sk.)
FETHİYE / MUĞLA
Planlandı
16 Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 11:00
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Göcek Mh. (Köprü Sk., Serin Sk., Yarasa Sk., Şavşar Sk., Orman Sk., Şanlı Sk., Gölge Sk., Körpınar Cd., Göcek Vineyard House, Atatürk Blv.)
BODRUM / MUĞLA
Planlandı
16 Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 12:00
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Karabağ Mh. (2026. Sk., 2031. Sk., 2034. Sk., 2032. Sk.)
MİLAS / MUĞLA
Planlandı
16 Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 15:00
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Çökertme Mh. (Köy içi sk., Fesleğen Mevki, Çökertme Merkez Sk., Merkez sokak Çökertme Merkez 6. sk.)
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Gökbel Mh. (Gökbel Sk., Gökbel Merkez Sk.)
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Bozalan Mh. (Merkez Sk.)
Bu tarihlerde belirtilen mahallelerde elektrik kesintisi olacağı için vatandaşların hazırlıklı olmaları öneriliyor.