Bu yılki etkinlik 9 Haziran'da başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek. Göcek-Gürsü-Pırnak rotası, doğa severlerin muhteşem manzaralar eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşayacağı bir güzergahı kapsıyor.

Etkinlik Programı

Yayla yürüyüşünün ilk gününde, 9 Haziran Pazar günü saat 20.30'da Dalaman Belediye binasının önünden Cumhuriyet Meydanı'na gerçekleştirilecek Kortej Yürüyüşü ile başlayacak. Renkli kıyafetler ve coşkulu müzikler eşliğinde yapılacak kortej yürüyüşü, etkinliğin resmi açılışını gerçekleştirecek.

Ardından saat 21.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda yörük konserleri başlayacak. Yöresel müzikler ve dans gösterileri, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak. Programda yer alacak çeşitli sanatçılar, geleneksel Türk müziğinin en güzel örneklerini seslendirecek ve coşkuyu doruğa çıkaracak.

Yürüyüş boyunca, doğa severler Göcek-Gürsü-Pırnak rotasının eşsiz güzelliklerini keşfedecek. Katılımcılar, yürüyüş sırasında rehberler eşliğinde doğal yaşam hakkında bilgi edinme fırsatı da bulacaklar.

Etkinlik, 14 Haziran Cuma günü sona erecek.