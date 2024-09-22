Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen bir lastik bot durduruldu. Botta bulunan 17 yetişkin göçmen ile beraberindeki 19 çocuk güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı. Düzensiz göçmenler, Bodrum kıyılarına alındıktan sonra gerekli işlemler için Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Göçmenler güvenli bölgeye taşındı

Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede düzenli devriyeler yaparak düzensiz göç hareketlerine karşı önlemler alırken, yakalanan göçmenler sağlık kontrolünden geçirilip geçici barınma merkezlerine yönlendirildi.

Son yıllarda, Muğla ve Bodrum çevresi düzensiz göçmenlerin Ege Denizi üzerinden Avrupa’ya geçiş güzergahlarından biri haline geldi. Yetkililer, göçmen geçişlerine karşı tedbirleri artırırken, Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenli olarak denetimlerini sürdürdüğünü vurguluyor.