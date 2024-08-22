Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, sanat eğitimi almak isteyenler için yeni bir fırsat sunuyor. 21 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular, 13 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. Konservatuvar, bale, Türk sanat müziği, halk dansları, modern dans, Türk halk müziği çocuk korosu ve tiyatro gibi birçok alanda eğitim veriyor.

Sanat ve kültürel eğitimde yükselen başarı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal ve kültürel hizmetlerine olan bağlılığı doğrultusunda, konservatuvar 2024-2025 eğitim dönemi kayıtlarını başlattı. 2015 yılında kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, geçtiğimiz 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 90 öğrenciyi mezun etti. Kuruluşundan bu yana toplamda 285 mezun veren konservatuvar, çeşitli sanat dallarında yetenekli öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor.

Eğitim alanları ve mevcut öğrenci sayıları

Konservatuvar, sanata ve kültüre olan katkısını sürdürürken, geniş bir eğitim yelpazesi sunuyor. Şu anda, konservatuvarda eğitim gören öğrenci sayıları şu şekilde:

Türk Halk Müziği: 44 öğrenci

Türk Sanat Müziği: 66 öğrenci

Türk Halk Dansları: 96 öğrenci

Tiyatro: 85 öğrenci

Bale: 57 öğrenci

Çocuk Korosu: 35 öğrenci

Modern Dans Topluluğu: 21 öğrenci

Toplamda, 404 öğrenci farklı bölümlerde eğitim alıyor.

Başvuru ve yetenek sınavları

Konservatuvar, sanata olan ilgiyi teşvik etmek amacıyla yetenek sınavları ile öğrenci kabul ediyor. Eğitim almak isteyen adaylar, başvurularını konservatuvar.mugla.bel.tr/WebBasvuruForm adresinden gerçekleştirebilecekler. Bu fırsat, sanat alanında kendini geliştirmek isteyenler için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.