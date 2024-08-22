Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, sanat eğitimi almak isteyenler için yeni bir fırsat sunuyor. 21 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular, 13 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. Konservatuvar, bale, Türk sanat müziği, halk dansları, modern dans, Türk halk müziği çocuk korosu ve tiyatro gibi birçok alanda eğitim veriyor.
Sanat ve kültürel eğitimde yükselen başarı
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal ve kültürel hizmetlerine olan bağlılığı doğrultusunda, konservatuvar 2024-2025 eğitim dönemi kayıtlarını başlattı. 2015 yılında kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, geçtiğimiz 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 90 öğrenciyi mezun etti. Kuruluşundan bu yana toplamda 285 mezun veren konservatuvar, çeşitli sanat dallarında yetenekli öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor.
Eğitim alanları ve mevcut öğrenci sayıları
Konservatuvar, sanata ve kültüre olan katkısını sürdürürken, geniş bir eğitim yelpazesi sunuyor. Şu anda, konservatuvarda eğitim gören öğrenci sayıları şu şekilde:
- Türk Halk Müziği: 44 öğrenci
- Türk Sanat Müziği: 66 öğrenci
- Türk Halk Dansları: 96 öğrenci
- Tiyatro: 85 öğrenci
- Bale: 57 öğrenci
- Çocuk Korosu: 35 öğrenci
- Modern Dans Topluluğu: 21 öğrenci
Toplamda, 404 öğrenci farklı bölümlerde eğitim alıyor.
Başvuru ve yetenek sınavları
Konservatuvar, sanata olan ilgiyi teşvik etmek amacıyla yetenek sınavları ile öğrenci kabul ediyor. Eğitim almak isteyen adaylar, başvurularını konservatuvar.mugla.bel.tr/WebBasvuruForm adresinden gerçekleştirebilecekler. Bu fırsat, sanat alanında kendini geliştirmek isteyenler için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.