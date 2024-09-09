Muğla Büyükşehir Belediyesi, denizlerin korunması için 8 atık alım teknesiyle Gökova Körfezi ve Göcek-Dalaman Koyları'nda faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. 2024 yılının başından itibaren toplanan 5 milyon 110 bin litre pis su, denizlerin temizliğine önemli bir katkı sağladı.

9 bin tekneye hizmet

Belediye, 9 ay boyunca 9 bin 217 tekneye atık toplama hizmeti sundu. Bu süreçte sadece pis su değil, 3 bin 647 litre atık yağ, 7 bin 898 litre sintine suyu ve 436 bin 665 kilogram katı atık da toplandı. Muğla’nın deniz temizliği konusundaki titiz çalışmaları hem deniz ekosistemini hem de bölgenin turizmini koruma amacı taşıyor.

Başkan Aras’tan çevreyi korumaya vurgu

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, deniz temizliği çalışmalarının hem çevre hem de ekonomi için önemini vurgulayarak, “Mavi denizlerimizi korumak hepimizin sorumluluğudur” dedi. Başkan Aras, denizlerin kirlenmesinin sadece ekosistemi değil, aynı zamanda bölgenin turizmini ve ekonomisini de olumsuz etkileyeceğini belirtti.