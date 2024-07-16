Muğla Büyükşehir Belediye'sinden 100 Gün Değerlendirmesi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “100 Günde Neler Yapılabilir” tanıtım töreni ile 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yapılan hizmet ve projeleri kamuoyuna sundu.

İlk 100 gün tanıtımı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, 100 günde gerçekleştirdikleri hizmetleri ve projeleri paylaştı. “100 Günde Neler Yapılabilir” başlığı altında düzenlenen tanıtımda, Başkan Aras, vaat ettiği birçok hizmeti başlattıklarını ve önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti.

Geniş katılımlı toplantı

CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, ilçe belediye başkanları, Rodos Belediye Başkanı’nın özel temsilcisi Michail Iskas, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı toplantı, yapılan hizmetlerin anlatıldığı kısa bir video ile başladı. Ardından kürsüye çıkan Başkan Aras, vatandaşların desteğiyle büyük projelere imza attıklarını ifade etti.

Yeni projeler ve hizmetler

Başkan Aras, konuşmasında 100 günlük sürede yaptıkları çalışmaları detaylandırdı ve yeni projelerini açıkladı. Kadın sığınma evi, muhtarlık hizmet binaları, gündüz bakımevi, etüt merkezleri, semt polikliniği, HPV aşı uygulaması, istihdam ofisleri gibi projelerin başlatıldığını belirtti. Ayrıca, cenaze nakil hizmetlerinin tamamen ücretsiz hale getirildiğini ve itfaiye ile vektörle mücadele için yeni araç alımı yapıldığını söyledi.

Tarımsal destek ve çevre projeleri

Tarımsal üretim ve üreticiye destek projelerini de aktaran Aras, Çiftçi Kart, tarım marketler, salça üretim tesisi, makine desteği, flake yem tesisi gibi projelerin hayata geçirileceğini belirtti. Sulama kanalları temizliği ve bakımı çalışmalarının sürdüğünü, güneş enerji santralleri yapımının devam ettiğini ifade etti.

İletişim ve altyapı çalışmaları

Muğla'nın 13 ilçesine hizmet sunduklarını söyleyen Aras, yollar, imar planı, dirençli kentler, kültür merkezleri, otogarlar, spor kulüplerine destek, yeni otobüs hatları ve öğrenciye ulaşımın 1 TL yapılması gibi konularda bilgi verdi. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda deniz otobüsü seferlerini başlattıklarını belirtti.