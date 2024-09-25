Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hasta nakil hizmetlerini sürdürerek, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor. 13 ilçede aktif olarak yürütülen bu hizmet, bugüne kadar 67 bin 494 nakil işlemiyle 17 bin 705 vatandaşa ulaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu hizmetin kesintisiz devam edeceğini belirtti.

Sağlık hizmetlerinde hayati rol

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu hasta nakil hizmeti, özellikle yatağa bağımlı, yaşlı ve engelli vatandaşlar için büyük bir ihtiyaç. Belediye, bu hizmet sayesinde hastaları evlerinden alarak, hasta nakil ambulanslarıyla sağlık kuruluşlarına güvenle ulaştırıyor. Bu hizmet, acil olmayan ancak düzenli sağlık kontrollerine ihtiyaç duyan hastalar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

90 kişilik ekip ve 30 araçlık filoyla hizmet

Büyükşehir Belediyesi, hasta nakil hizmetini 90 kişilik uzman sağlık ekibi ve 30 araçtan oluşan donanımlı filosuyla sürdürüyor. Bu araçlar sedye, tekerlekli sandalye gibi tıbbi donanımlarla tam donanımlı olup, hastaların konforunu en üst düzeyde sağlıyor. Nakil sırasında sağlık ekibi, hastaların tüm ihtiyaçlarını karşılayarak güvenli bir ulaşım sağlıyor. Ayrıca, evde bakım hizmetleri ile birlikte yürütülen bu hizmet, Muğla’nın dört bir yanındaki hastalara ulaşmayı hedefliyor.

13 ilçede ücretsiz ve kesintisiz hizmet

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin hasta nakil hizmeti, ilin 13 ilçesinde kesintisiz olarak devam ediyor. Bu hizmetten tüm vatandaşlar ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor. Belediye, özellikle yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı bireyler için bu hizmetin sağlık kuruluşlarına erişimi kolaylaştırdığını vurguluyor. Uzman sağlık ekibi, hastaları evlerinden alarak güvenle sağlık merkezlerine ulaştırıp, ardından evlerine geri götürüyor.

Sağlıkta sosyal belediyecilik anlayışı

Hasta nakil hizmetinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi, evde bakım, psikolog, diyetisyen, reçete yazma gibi hizmetlerle vatandaşların evlerine kadar sağlık hizmeti sunuyor. Ayrıca “Hoş Geldin Bebek” projesiyle de yeni doğan bebekler ve ailelerine destek oluyor. Belediye, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda halkın sağlık ihtiyaçlarına yanıt vermeye devam ediyor.

“Sağlıkta vatandaşlarımızın yanındayız”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla il genelinde vatandaşlarımızın huzuru ve sağlığı için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşlarımız için hasta nakil hizmetimiz büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına uzman ekibimiz ve donanımlı araçlarımızla ulaştırıyor, sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırıyoruz. Bu hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam edecek ve her zaman yanlarında olacağız" dedi.