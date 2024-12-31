Muğla Büyükşehir Belediyesi, personelinin sağlık hizmetlerine daha kolay ve uygun koşullarda erişimini sağlamak amacıyla önemli bir protokole imza attı. Belediye, il genelindeki 9 sağlık kuruluşuyla anlaşarak, çalışanlarının ve ailelerinin sağlık ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamalarına olanak tanıyacak.

Yüzde 10 ile yüzde 45 arasında indirimli sağlık hizmeti

İmzalanan protokol ile Muğla Büyükşehir Belediyesi personeli, eşleri ve çocukları, anlaşmalı sağlık kuruluşlarından muayene, tetkik ve tedavi hizmetlerini yüzde 10 ila yüzde 45 oranında indirimli olarak alabilecek. Bu anlaşma sayesinde personel ve aileleri, hem sağlık harcamalarında tasarruf edecek hem de Fethiye’den Bodrum’a kadar geniş bir alanda kaliteli sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşacak.

“Çalışanlarımızın şartlarını iyileştiriyoruz”

Protokolün imza töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, bu anlaşmanın belediye personeli için önemli bir adım olduğunu belirterek, Başkan Ahmet Aras’ın çalışanların yaşam koşullarını iyileştirme konusundaki kararlılığına dikkat çekti. Yılmaz, “Bugün personelimiz için önemli bir protokol daha imzaladık. Başkanımız Ahmet Aras, çalışanlarımızın şartlarının iyileştirilmesi konusunda hassasiyet gösteriyor. Biz de bu konuda yeni çalışmalara imza atıyoruz. Bu protokolde yer alan hastane yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.