Muğla Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için düzenlediği müzayede ile büyük bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Bodrum'daki Ramada Otel'de gerçekleşen etkinlikte, ünlü müzayedeci Uğur Batur'un sunumuyla gerçekleşen müzayede, hayvan severlerin ve yerel yöneticilerin yoğun ilgisini çekti.

Etkinliğe yoğun katılım

Müzayede, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin yanı sıra çok sayıda hayırseverin katılımıyla gerçekleşti. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanlarına yönelik desteği, Türkiye'nin en donanımlı geçici hayvan bakımevi, acil müdahale aracı ve mama üretim tesisi ile geniş bir yelpazede sürdürülüyor. Müzayede, Büyükşehir Belediyesi Orkestrası'nın Quartet Dinletisi ile renkli bir atmosferde gerçekleşti.

Uğur Batur'dan övgü

Müzayedeci Uğur Batur, etkinlik hakkında şunları söyledi: “Sokak hayvanlarına gösterilen hassasiyet çok önemli. Minik dostlarımız için düzenlenen bu etkinlik, son dönemlerde artan hassasiyetimizi pekiştiriyor. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.”

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci'nin açıklamaları

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Barınaklarımızı genişleterek sokak hayvanlarının yaşam alanlarını iyileştirmeyi hedefliyoruz. Bu müzayede, hayvanlar için büyük bir anlam taşıyor ve yerel yönetimler olarak tüm sorumluluklarımızı yerine getireceğiz,” dedi.

Başkan Aras'ın mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinliğin önemine değinerek, “Dünyadaki tüm varlıklara eşit bakıyoruz. Sokak hayvanları için yapılan bu etkinlik, toplumsal hassasiyetimizi yansıtıyor. Elde edilecek gelirlerin can dostlarımıza fayda sağlaması, projenin anlamını artırıyor,” şeklinde konuştu.