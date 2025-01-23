Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin ailelerine sağladığı önemli desteği bir adım daha ileriye taşıyor. Türkiye’de bir ilk olan Kısa Mola Merkezlerinin yeni adresi Datça olacak. Bu merkezler, daha önce Menteşe, Fethiye, Marmaris, Milas ve Bodrum gibi ilçelerde açılarak büyük beğeni toplamıştı. Şimdi, Datça ilçesinde de engelli bireylerin ailelerine hizmet vermeye başlayacak olan merkez, ilçedeki engelli bireylerin bakımını üstlenen ailelere nefes aldırmayı amaçlıyor.

Datça’da Kısa Mola Merkezinin faydaları

Datça’daki Kısa Mola Merkezi, engelli bireylerin bakımını üstlenen aileler için önemli bir destek sağlayacak. 5 yaş ve üzeri engelli bireylerin yakınları, bu merkezde uzman ekiplerin gözetiminde güvenle bakım hizmeti alacak. Şimdiye kadar Muğla genelinde 493 aile, Kısa Mola Merkezleri'nden toplamda 9 bin 172 kez faydalandı. Bu sayede, engelli yakınlarına bakım sağlayan aileler, günlük yaşamlarına devam ederken önemli bir destek alıyor.

Başkan Aras: “Kısa Mola Merkezleri ailesi büyüyor”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin genişlemesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kısa Mola Merkezleri, engelli bireylerin ailelerine önemli bir destek sunuyor. Bu hizmetin ailelerimiz için taşıdığı değeri gördükçe projeyi büyütme konusunda daha fazla kararlılık gösterdik. Bodrum’daki merkezimizi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde faaliyete geçirdik ve şimdi Datça'da bir merkez daha açıyoruz. Önümüzdeki dönemde Dalaman ve Ortaca’da da Kısa Mola Merkezleri’ni hizmete almayı planlıyoruz" dedi.

Proje yaygınlaşıyor, ihtiyaçlar artıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda engelli bireylerin ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. Başkan Aras, projeyi il genelinde yaygınlaştırarak daha fazla insana ulaşmayı hedeflediklerini belirtti ve "Adil, eşit ve özgür bir toplum inşa etme kararlılığıyla projelerimizi büyütmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.