Muğla Büyükşehir Belediyesi, HPV virüsüne bağlı rahim ağzı kanserine karşı önemli bir adım atarak, ücretsiz aşı uygulamasının ikinci aşamasına başladı. İlk projede 9-26 yaş aralığında olan uygulama, bu sefer 9-45 yaş aralığına çıkarıldı. Projeyle, daha fazla vatandaşa ulaşılması hedefleniyor.

Aşı programının kapsamı ve başvuru şartları

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı HPV aşısı projesi, 9-45 yaş aralığındaki kız çocukları ve kadınlara yönelik. İlk projede yaş aralığı 9-26 olarak belirlenmişti; ancak, genişletilen kapsamla 9-45 yaş aralığına çıkarıldı. Projeden, Muğla ilinde ikamet eden, herhangi bir kamu kurumundan sosyal yardım alan, şehit-gazi yakını olan veya yüzde 40 ve üzerinde engelli raporu bulunan kadın ve kız çocukları faydalanabilecek.

Başvurular, il genelinde belirlenen 9 merkezden biri aracılığıyla yapılabilecek.

Başvuru merkezleri

Muğla ilindeki başvuru merkezleri şu adreslerde bulunuyor:

Bodrum: Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı Bitez Kavşağı No:144/1

Milas: Cumhuriyet Mahallesi Halil Bey Bulvarı No:151/A

Yatağan: Konak Mah. Nevzat Özsoy Cad. No:34/1

Menteşe: Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:14 2 Nolu Hizmet Binası

Marmaris: Armutalan Mah. Belediye Caddesi No:4

Datça: İskele Mahallesi Çevre Yolu Caddesi No:1/A

Ortaca: Beşköprü Mahallesi Atatürk Bulvarı No:100

Fethiye: Cumhuriyet Mahallesi 501. Sokak No:7/A

Seydikemer: Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Cad. No.23/B

Başvuru için gerekli belgeler arasında kimlik fotokopisi, sosyal yardım belgeleri, engelli raporu veya şehit yakını olunduğunu gösteren belgeler yer alıyor.

Sonuç ve beklentiler

Bu genişletilmiş aşı programı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi, rahim ağzı kanseriyle mücadelede önemli bir adım daha atmış olacak. Aşının, HPV virüsüne bağlı kanser vakalarını azaltması ve halk sağlığını koruma amacı taşıması bekleniyor. Vatandaşların bu fırsattan yararlanarak sağlıklı bir yaşam sürmeleri teşvik ediliyor.