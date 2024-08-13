Muğla, Dünya Çapında Zurna Sanatçılarını Ağırlıyor

Muğla, bu yıl 9. kez düzenlenen Uluslararası Zurnazen Festivali ile müzikseverleri bir araya getiriyor. 26 Ağustos 2024 tarihinde Bodrum'da başlayacak olan festival, dört gün boyunca çeşitli ilçelerde düzenlenecek etkinliklerle renklenecek ve 29 Ağustos 2024 günü Fethiye’de sona erecek. Dünyada ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bu festival, zurna sanatçılarının ve ünlü isimlerin sahne performanslarıyla dolu bir program sunacak.

Festival programı ve sanatçı kadrosu

Uluslararası Zurnazen Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da zengin bir programla sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Festivalin açılış töreni, 26 Ağustos 2024 günü Bodrum Kalesi'nde ünlü sanatçı Kubat'ın performansıyla başlayacak. 27 Ağustos 2024 tarihinde Menteşe ilçesindeki Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açıkhava Tiyatrosu'nda oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman sahne alacak. Festivalin üçüncü gününde, 28 Ağustos 2024 tarihinde Milas Atapark’ta ses sanatçısı İsmail Altunsaray performans sergileyecek. Festivalin kapanışı ise 29 Ağustos 2024 günü Fethiye Beşkaza Meydanı'nda oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş’in sahnesiyle gerçekleşecek.

Zurna sanatçıları ve uluslararası katılım

Bu yılki festivale Türkiye’nin çeşitli illerinden 11 zurna sanatçısı katılacak. Ayrıca Bulgaristan’dan 2 ve Tayvan’dan 1 zurna sanatçısı da festivale renk katacak. Festivalin sanat yönetmenliğini Eray İnal, sunuculuğunu ise Berkay Tulumbacı üstlenecek. Vatandaşların ücretsiz olarak katılabileceği festival, farklı kültürlerden gelen sanatçıların zurna ile gerçekleştirecekleri performanslarla müziğin evrensel gücünü Muğla’da yankılandıracak.

Başkan Aras’ın açıklamaları ve festivalin önemi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Zurnazen Festivali ile ilgili yaptığı açıklamada, zurnanın Türk kültüründe önemli bir yeri olduğunu vurguladı. Aras, "Zurna sadece ülkemizde değil dünyanın birçok farklı ülkesinde bilinen ve kullanılan bir çalgıdır. Türk kültüründe önemli bir yeri olan zurna, hayatımızın her evresinde bizlere eşlik eden bir değerimizdir. Uluslararası Zurna Festivali ile Muğla, tüm zurna sanatçılarını aynı sahnede bir araya getiriyor. Melodiler farklı olsa da müziğin evrensel gücü Muğla’da yankılanıyor" dedi. Aras, tüm vatandaşları bu önemli etkinliğe davet ederek, Muğla'nın kültürel ve sanatsal değerlerini uluslararası düzeyde tanıtma hedefini vurguladı.