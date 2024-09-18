Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditlere karşı oluşturulan arındırma ünitesini denetledi. Denetimin amacı, mevcut durumun analiz edilmesi ve eksikliklerin tespit edilmesiydi.

Sağlık Personeline Kapsamlı Eğitim Verildi

Denetim sonrası Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Tarık Acar ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Özlem Palancıoğlu'nun katılımıyla, acil servis ekibine yönelik eğitim düzenlendi. Eğitimde KBRN tehditlerine karşı bilinç artırıldı ve sağlık personelinin bu konuda uzmanlaşması sağlandı.

KBRN Tehditlerine Karşı Bilgilendirici Sunumlar

Eğitimde "Kimyasal Maddeler", "Biyolojik Tehditler", "Radyolojik ve Nükleer Riskler" gibi başlıklar işlendi. Ayrıca, KBRN ekipmanlarının kullanımı hakkında sağlık personeline pratik bilgiler verildi.

KBRN Hazırlıkları Güçlendirildi

Denetim ve eğitimler, hastanenin olası KBRN tehditlerine karşı hazırlık seviyesini güçlendirdi. Sağlık personeli, bu tür durumlara karşı daha donanımlı hale getirildi. Peki, bu eğitimler acil bir KBRN vakasında nasıl bir fark yaratacak?