Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2024 yılında 13 ilçede oluşturduğu 41 istasyon ve 160 araçla toplam 4 bin 949 itfaiye olayına müdahale etti. Bu olayların en büyük kısmını ise 20 bin 404 anız ve ot yangını oluşturdu.

En çok anız ve ot yangınları görüldü

2024 yılı boyunca Büyükşehir İtfaiyesi, 3 bin 579 yangın, 584 trafik kazası, 636 hayvan kurtarma, 150 su baskını ve diğer olaylara müdahale etti. En fazla müdahale edilen olaylar arasında 2 bin 404 anız ve ot yangını yer aldı. Ayrıca 325 ev, 146 işyeri, 253 araç ve 163 orman/makilik yangınına da müdahale edilerek vatandaşların can ve mal güvenliği sağlandı.

Yangın eğitimi ve gönüllü itfaiyecilik projeleri

Büyükşehir Belediyesi, yangın güvenliği eğitimi vererek 40 bin 927 vatandaşa ulaşmayı başardı. 93 okulda 7 bin 843 öğrenciye afet ve acil durum eğitimi verildi. Ayrıca, 2 bin 278 işletme yangın güvenliği denetimlerinden geçirildi. Gönüllü İtfaiyecilik eğitimleri ile de 96 kişiye acil durum müdahalesi eğitimi verildi.

Müdahale süresi 6 dakika 58 saniye

İtfaiye ekipleri, yaz aylarında mobil istasyonlarıyla hızlı müdahale ederek olaylara ortalama 6 dakika 58 saniye içinde müdahale etti. 2024 yılı boyunca 21 bin 660 çağrıya yanıt verildi.

Başkan Aras: "Yangınlarla mücadeleye devam edeceğiz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, itfaiye ekiplerinin yıl boyunca özveriyle çalıştığını belirterek, eğitimler ve bilinçlendirme ile yangınların önüne geçmeyi hedeflediklerini ifade etti. Başkan Aras, "Mutlu bir Muğla yaratmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.