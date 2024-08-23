Muğla Milletvekili Özcan, Fethiye’de Başkan Karaca Ile Buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Av. Gizem Özcan, beraberindeki CHP Fethiye İlçe Başkanı Mustafa Koyuncu ile birlikte Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret, CHP İlçe Başkanlığı’nda yapılacak ‘halk günü’ etkinliği öncesinde gerçekleşti.

Birlik ve beraberlik mesajı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize ve ilimize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Görüşmede, ilçeye yapılacak projeler ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Halk günü etkinliği öncesi görüşme

Ziyaret, CHP İlçe Başkanlığı’nda düzenlenecek olan ‘halk günü’ etkinliği öncesinde gerçekleşti. Milletvekili Özcan ve Başkan Karaca, etkinlik öncesinde Fethiye halkının sorunlarını ve beklentilerini değerlendirdi. Özcan, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyeceklerini ve çözümler üretmeye devam edeceklerini vurguladı.