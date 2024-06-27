Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık, Menteşe Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri tarafından düzenlenen sergiyi ziyaret etti. Sevim Akbıyık, sergideki el emeği ürünlerin yapım aşamaları hakkında bilgi aldı ve kursiyerlerle yakından ilgilendi.

Kadınların mesleki gelişim süreci

Sevim Akbıyık, ziyaret sırasında Aile Destek Merkezi'nin kadınlara yönelik çalışmalarını överek, merkezin kadınların mesleki beceriler kazanmalarına ve sosyo-ekonomik gelişimlerine büyük katkı sağladığını belirtti. "Bu tür merkezler, kadınların hem mesleki hem de kişisel gelişimlerini destekleyerek toplumda daha güçlü bireyler olmalarını sağlıyor" dedi.

El emeği ürünler ve sosyal aktiviteler

ADEM Projesi kursiyerlerinin el emeği ürünlerinin sergisinde, Sevim Akbıyık ürünlerin yapım aşamaları hakkında detaylı bilgi aldı. Kursiyerlerle sohbet ederek, onların hikayelerini ve merkezin hayatlarındaki etkilerini dinledi. Ayrıca, merkezde düzenlenen sosyal aktiviteler ve seminerlerin, kadınların sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimlerine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Takdir ve teşekkür

Sevim Akbıyık, Aile Destek Merkezi'nin kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalarını takdir ederek, emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. "Bu merkezde emeği geçen tüm çalışanlara ve kursiyerlere, kadınların hayatlarına dokundukları ve onları destekledikleri için minnettarız" şeklinde konuştu.