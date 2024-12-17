ADM, enerji altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında Muğla'nın Bodrum, Dalaman, Fethiye, Datça, Köyceğiz, Seydikemer, Milas ve Ortaca ilçelerinde 18 Aralık 2024 Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bu planlı kesintilerinin, enerji modernizasyonu için gerekli olduğu aktarıldı.

Bu çalışmalar sayesinde sık yaşanan elektrik kesintileri, arızalar ve enerji iletim sorunlarının azalması hedefleniyor. Böylece bölgedeki enerji arzı daha stabil hale gelecek.