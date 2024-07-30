Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Cazkırlar Mahallesi Kocagedik Mevkii'nde bugün saat 14.00 sularında yaşanan üzücü olayda, 18 yaşındaki Mikail Kafa serinlemek için evinin önündeki su kuyusuna girdi. Genç, bir süre sonra hareketsiz hale gelince ailesi durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi

Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Mikail Kafa'yı kuyudan merdiven yardımıyla çıkarırken, sağlık ekipleri genç üzerinde yaptıkları müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi. Kafa'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.