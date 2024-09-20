Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Mareşal” ve “Gazilik” unvanını aldığı 19 Eylül Gaziler Günü, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Gaziler Paneli” ile kutlandı. Panel, Türkan Saylan Yaşam Merkezi’nde gerçekleşirken, kahraman gaziler, şehit yakınları ve akademisyenler bir araya geldi. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlarken, konuşmacılar günün anlam ve önemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

“Destan Yazmış Bir Milletiz”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Edebiyat Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Naci Önal, 19 Eylül’ün tarihimizdeki önemine vurgu yaparak, “Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Gazi’ unvanını aldığı gün bugün. Milletimiz, bağımsızlık uğruna büyük destanlar yazmış bir millettir. Gazilerimize ve şehitlerimize borçlu olduğumuz bu bağımsızlığı her zaman minnetle hatırlıyoruz” dedi.

“Gazilerimiz Bizim İçin Çok Kıymetli”

MSKÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümünden Öğretim Görevlisi Osman Köse de gazilerin toplumdaki yerine değinerek, “Mustafa Kemal Atatürk, ‘Gazi’ olarak anılmaktan onur duymuştur. Gazilerimiz, milletimizin en kıymetli varlıklarıdır” ifadelerini kullandı.

Panelde ayrıca, araştırmacı yazar ve emekli tarih öğretmeni Yılmaz Bozkurt, çocukluğunun Çanakkale gazilerinin hikayelerini dinleyerek geçtiğini anlattı. Kıbrıs gazilerinin de anılarını paylaştığı etkinlikte duygusal anlar yaşandı.