Muğla genelinde 16 Ağustos'tan bu yana birçok ilçede orman yangınları çıktı. Milas Beçin Mahallesi ve Aydın Bozdoğan’da başlayan yangınlar, Kavaklıdere ilçesine kadar ilerleyerek geniş ormanlık alanları tahrip etti. 18 Ağustos'ta Yatağan Yava-Nebiler ve Menteşe Yeniköy-Yaraş Mahallesi’nde başlayan yangınlar, 19 Ağustos’ta kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

"Ormanlarımızı korumak hepimizin görevi"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangınlara karşı gösterilen fedakarlıklar için tüm kurumlara teşekkür etti. Başkan Aras, “Orman yangınlarıyla mücadelede sahada aktif olarak görev alıyoruz. Ancak yangınların yüzde 95'inin insan kaynaklı olduğunu unutmamalıyız. Vatandaşlarımızı dikkatli olmaya ve doğamızı korumaya davet ediyorum” dedi.

Ekipler gece gündüz sahada

Yangınlarla mücadele için 75 araç ve 200 personelle sahada olan Büyükşehir Belediyesi, orman ekipleriyle birlikte yangınlara müdahale ediyor. Belediye su tankerleri, iş makineleri ve ambulanslarla da destek sağlıyor. Yangınların kısmen kontrol altına alınmasının ardından ekipler diğer yangın alanlarına hızla yönlendiriliyor.

Yangınların yüzde 95’i insan kaynaklı

Başkan Aras, yangınların çıkış sebeplerinin büyük ölçüde insan hatasından kaynaklandığını vurguladı. “Artan sıcaklıklar, nem ve rüzgar yangınları tetikliyor, ancak insan faktörü en büyük risk. Ormanlarımız, çocuklarımızın mirasıdır; onları korumak hepimizin sorumluluğunda” diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

Orman yangınlarına karşı alınan önlemler ve mücadele devam ederken, yangınların tamamen kontrol altına alınması için ekipler gece gündüz çalışmayı sürdürüyor. Muğla'nın farklı ilçelerinde başlayan yangınlar, halkın ve yetkililerin ortak çabalarıyla söndürülmeye çalışılıyor.