Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, hakkında toplamda 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyon, aranan şahısların tespit edilmesi ve yakalanmasını hedefliyordu.

Hükümlü kimliğini saklamaya çalıştı

Gülpınar Mahallesi'nde yapılan operasyonda, 51 yaşındaki O.V., İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, jandarma ekiplerine kendisini emekli albay olarak tanıttı ve sahte kimlik gösterdi. Ayrıca, yakalanma sırasında kolluk kuvvetlerine rüşvet teklif ettiği de bildirildi.

Adli süreç başladı

O.V., yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Yapılan işlemler sonucunda hükümlü cezaevine gönderildi.