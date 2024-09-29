Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, 9 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 37 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.A. isimli şahıs, Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı. Uzun süredir aranan zanlının yakalanmasıyla bölgedeki güvenlik bir nebze olsun sağlanmış oldu.

Suç dosyası kabarık

Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nın titizlikle yürüttüğü çalışmalarda, Y.A.'nın "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kız, kadın ve erkek kaçırma, yağma, nitelikli hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal, nitelikli yağma ve hükümlü tutuklunun kaçması" gibi suçlardan aranmakta olduğu tespit edildi. Seydikemer İlçesi Doğanlar Mahallesi’nde olduğu belirlenen şahıs, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla yakalandı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Şahsın saklandığı adresin tespiti sonrası operasyon için düğmeye basan jandarma, etrafı güvenlik çemberine alarak yakalamayı gerçekleştirdi. Y.A., Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülerek işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.