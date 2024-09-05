Muğla’da 6 Bin Kitaplık Kültürel Hazine Açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kültürel ve sosyal gelişime katkı sağlamak amacıyla başlattığı kütüphane açma çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Ula ilçesi Gökova Mahallesi'nde yer alan Prof. Dr. Şadan Gökovalı Kültür Evi içerisinde hizmete açılan Şadan Gökovalı Kütüphanesi, 6 bin kitaplık geniş bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor.

6 bin kitap okurlarla buluşuyor

Şadan Gökovalı Kütüphanesi, özellikle kırsal bölgelerde kültürel erişimi artırmak amacıyla hayata geçirildi. Yaklaşık 6 bin kitabın bulunduğu kütüphane, kataloglama işlemleri tamamlanan kitapları vatandaşlara hafta içi mesai saatleri içerisinde ödünç veriyor. Bu hizmet sayesinde bölge sakinleri, bilgiye ve kültürel eserlere kolayca ulaşma fırsatı buluyor.

İlçelere yaygınlaştırılan kültürel projeler

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde yürüttüğü kütüphane projeleri kapsamında açılan Şadan Gökovalı Kütüphanesi, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar için önemli bir kültürel merkez haline geliyor. Belediyenin 13 ilçede oluşturduğu ilçe kütüphaneleriyle, okuma alışkanlığını yaygınlaştırma ve kültürel bilinci artırma amacı güdülüyor.

Şadan Gökovalı Kütüphanesi, yalnızca bölge sakinlerine değil, Muğla’yı ziyaret eden kütüphane meraklılarına da hizmet vermeyi amaçlıyor. Yerel halkın kültürel zenginliğe erişimini kolaylaştıran bu kütüphane, aynı zamanda Muğla’nın kültürel birikimini daha geniş kitlelere ulaştırma hedefi taşıyor.