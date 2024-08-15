Geçtiğimiz yıl Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezi'nin açılmasıyla birlikte dijital oyun kodlama ve tasarım eğitimlerine de başlanan Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı, ziyaretçi akınına uğruyor. Temmuz ayında bin 79 çocuk, bilim parkını ve robotik ve kodlama eğitim merkezini ziyaret ederek bilim ve teknolojiyle iç içe bir deneyim yaşadı.

Teknolojiye olan ilgi artıyor

Yaz aylarıyla birlikte çevre il ve ilçelerden de ilgi gören bilim parkı, çocukların teknolojiye yönelmesini sağlıyor. Bilim parkında sunulan eğitimlerle, çocukların dijital çağa uyum sağlayan bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor.

Ücretsiz ziyaret imkanı

Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı, Pazar ve Pazartesi günleri hariç her gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Eğitim kurumları da Menteşe Belediyesi’ne ulaşarak dahili 5310 üzerinden randevu alabiliyorlar.